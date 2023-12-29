「學生動源」前召集人鍾翰林違反監管令　已逃往英國尋求庇護

已解散的組織「學生動源」前召集人鍾翰林違反監管令，已往英國尋求政治庇護。鍾在社交網站表示，今年6月5日，已從大欖懲教所刑滿獲釋，出獄後必須遵守懲教處監管令一年。他稱，國安處人員由6月起，要求每隔2至4星期與他會面，要求交代過去數周行蹤。他又指，國安處人員曾向他提出給予線人費，要求他提供他人的資料。

他表示，早前他以調適情緒為由，說服懲教署批准他在12月20日至25日聖誕期間離境旅遊，選擇了符合經濟狀況且政治敏感度較低的日本沖繩為目的地，在起行數天前提交機票住宿等資料，並成功獲懲教署批准，條件是在26日返港。

他在沖繩期間，向英美加三地認識的相關人士及機構求助，了解當地移民政策及政庇審核狀況，獲提供有關英國庇護及簽證的法律建議，最終一致認同循英國的政治庇護程序入境，於是他便趕在理應回港的限期前買了往英國的機票，乘坐飛機在英國時間星期三(27日)晚抵達當地。

鍾翰林被指發布煽動他人分裂國家的資訊，並處理屬犯罪得益的眾籌款項。他在2021年於區域法院承認《港區國安法》中之分裂國家罪、及一項洗黑錢罪，同年11月23日被國安法指定法官陳廣池判處即時監禁43個月。