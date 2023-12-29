涉瞞報物業已出租呃800萬按揭貸款　買家兒子准1萬元保釋

廉政公署調查貪污時揭發1名物業買家涉嫌瞞報物業已出租，以誘使1間銀行不向她追討須符合自住規定而獲批的8成按揭貸款，涉款逾800萬港元，早前落案起訴該名買家欺詐罪名。廉署獲律政司進一步法律意見後，於前日(27日)加控買家的兒子1項欺詐罪，其案件今早（29日）在東區裁判法院提訊。被告暫毋須答辯，控方指案件將於區院處理，裁判官按控方申請，把案件押後至明年2月15日再訊，以等待轉介文件，其間被告獲准以1萬港元現金保釋。

被告劉匡哲（23歲，報稱私人導師），被控1項欺詐罪，指他於2020年8月12日至2021年9月20日期間，在香港連同黃顯寧藉作欺騙，即沒有通知中信銀行(國際)有限公司，有關九龍常盛街28號皓畋1座5樓E室的佔用情況有所改變，並意圖詐騙而誘使中信不行使權利，要求償還就該物業有關該2人獲批的部分或全部按揭貸款及/或誘使中信不施加其他條件(包括上調利率)，導致2人獲得利益，或導致中信蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。被告今申請在保釋期間可離港到英國繼續其導師工作，並獲裁判官批准。

資料顯示，本案被告的母親黃顯寧（48歲，保險代理）於今年10月就隱瞞上述和其後另一宗租賃交易被控兩項欺詐罪。其案件早前已於區院提訊，並將於明年3月7日再訊。

案件編號：ESCC 2951/2023