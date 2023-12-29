調查指62%市民感今年過得開心　展望明年改善個人信心

2023年即將過去，有組織進行市民對2023年生活回顧及2024年展望的意見調查，發現有六成二市民表示今年過得開心，而展望明年，市民個人層面信心全面改善，對個人生活、個人身心健康及個人工作或學業三個個人層面的信心淨值均錄得不同程度的升幅，當中以個人身心健康最為明顯。進行研究的組織促請政府，積極謀求經濟發展新局，繼續深化招商引才措施，鞏固與提升香港的競爭優勢。

香港研究協會於12月21至28日展開全港隨機抽樣電話訪問，成功訪問了1041名18歲或以上市民，以了解市民對今年及明年生活的意見。回顧 2023 年，共有六成二（+13%）受訪者表示自己今年過得「非常開心」及「頗開心」， 而表示「非常不開心」及「頗不開心」的共有兩成九（-11%）。開心的比例連續三年多於不開心， 顯示 2023 年市民的心情持續改善。表示「無話開唔開心」的則佔百分之八（-3%），表示「不知 道／很難說／無意見」的佔百分之一。

調查又發現，受訪者對今年個人生活、個人身心健康、個人工作／學業及香港政治狀況的滿意淨值（滿意減不滿意）全部上升，當中以「個人生活」的升幅（+24%）最為顯著。

而展望2024年，市民對個人生活、個人身心健康及個人工作／學業三個個人 層面的信心淨值均錄得不同程度的升幅，當中以個人身心健康最為明顯 （+26%），表示滿意的比例亦升至四年新高。至於社會層面，香港政治狀況的信心淨值微升， 而香港民生狀況、香港經濟狀況及香港整體發展的信心淨值則有所回落。

香港研究協會負責人指，環球利率持續高企，地緣政治局勢變化不斷，預料未來一年香港經濟增長動力會受壓。協會負責人促請政府，積極謀求經濟發展新局，繼續深化招商引才措施，鞏固與提升香港的競爭優勢。為解決社會深層次矛盾問題，改善民生提供更良好的基礎，讓市民過更幸福美滿的生活。