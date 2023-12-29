網紅「龍心」被加控2項選舉舞弊及企圖欺詐　排期明年2月開審

網絡紅人「龍心」林克霖參與2020年立法會新界東地方選區換屆選舉，之後涉嫌將接受面部護理的逾3.1萬港元開支列入為選舉開支，遭廉政公署控告選舉中作出舞弊行為及企圖欺詐兩罪，今（29日）於東區裁判法院再訊。控方申請增加兩項控罪，涉及他將7,500港元酒店房租列入為選舉開支，其申請獲裁判官批准。被告否認該4項控罪，裁判官把案件排期於明年2月6日開審，預計審訊兩天，期間被告續准保釋。

46歲被告林克霖，報稱無業。沒有律師代表的林，今申請可短暫離港到泰國參加拳賽及到內地參加活動，但最終被裁判官拒絕。他原被控於2020年9月29日，在2020年立法會換屆選舉中作出舞弊行為，即在他提交的選舉申報書內，作出他明知或理應知道屬虛假或具誤導性達關鍵程度的陳述，即該林克霖曾因接受面部護理而招致合共港幣31,200港元的選舉開支；及於同日，藉作欺騙，即向選舉事務處訛稱，他曾在2020年立法會換屆選舉中招致合共港幣31,200港元的選舉開支，即面部護理的費用，並意圖詐騙而企圖誘使該選舉事務處付款以結清該選舉開支的申索。

新增的兩項控罪分別是選舉中作出舞弊行為及企圖欺詐罪，指他於上述同日於選舉申報書內，聲稱支付酒店房租，而招致合共港幣7,500港元的選舉開支；及於同日，藉作欺騙向選舉事務處訛稱，他曾在2020年立法會換屆選舉中招致合共港幣7,500港元的選舉開支，並意圖詐騙而企圖誘使該選舉事務處付款以結清該選舉開支的申索。

案件編號：ESCC 2050/2023