致命工業意外倍升年內56宗　職安健修例成效不濟

機場昨日（29日）發生一宗致命工業意外，一名工人被升降台夾着腳速昏迷，送院後證實不治。工聯職安健協會回顧今年職安狀況，指察覺到職安環境正迅速惡化，上半年已發生不少工業意外，下半年更接近每周皆有工業意外發生，不少更是致命意外。協會總結今年的報道，共有56宗致命職業及工業意外，較去年23宗超出一倍，其中11月更發生7宗致命意外，接近每周2宗，12月更在同一天發生2宗致命意外，反映職安問題正以可見速度惡化。

協會4月底時推出的《2023年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例》，本期望可以阻嚇性減少工業意外，但情況卻令人失望。協會指出，勞工處截至9月進行了53,428次地盤安全巡查，發出2,977張「暫時停工通知書」/「敦促改善通知書」，以及提出1,867項檢控，但工業意外的情況卻未有改善，反映勞工處多次巡查並未帶來應有成效。協會副主席葉偉明提及屢次發生致命意外的「精進建築工程有限公司」11月被發展局釘牌，但旋即被人發現疑似用另一公司身份繼續經營，令人對監管制度的作用及未來的職安環境感到擔憂。

協會建議應全面檢討現有的地盤安全管理制度，儘快切實執行全部《工廠及工業經營（安全管理）規例》14項元素規定及公布實施細節，並研究擴大至其他適合的行業，又建議參考建築設計及管理規例（CDM）及內地的「三同時」制度，釐清各方責任，進行設計時加入安全保障，同時亦應訂立法例要求公司在投標時，在預算中要有一定比例投放在職安健的預防及宣傳上。