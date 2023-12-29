國泰機師因病缺勤　連日取消55航班　工會憂農曆新年重演

國泰航空聖誕期間連日取消至少15班航班，有機師指不少現職機師的飛行時數已達到法例上限，很難應付加班需求。有工會指國泰招聘機師的步伐太慢，相信農曆新年等旺季，將重演航班取消情況。資料顯示，今日(29日)到元旦(1月1日)期間，國泰暫有55個航班取消。國泰今晨發聲明指，由於機師因病缺勤較預期多，為應對有關情況，12月中以來主動取消少於總數1%的客運航班。

據入境處數據，本月22至27日聖誕假期，有逾78萬人次經機場出入境，但國泰連日至少有15班離港航班取消，另外有多班機延誤，據悉原因均為機組人員不足。有不願具名的國泰機師表示，國泰疫情期間裁員、加上機師流失，很多現職機師的飛行時數已經接近《民航條例》的飛行上限；一旦遇上節日、航班增加，即使有機師願意幫忙，但因飛行時數亦未能幫上忙，致月尾不少航班出現調動。

香港航空機組人員協會會長Paul Weatherilt指出，國泰早前聲稱恢復七成運力時，機師數目只是恢復到疫情前約五成二的水平，招聘機師的進度根本追不上。他相信接下來農曆新年旺季，還會重演取消航班的情況。

據機場管理局的航班資料顯示，今日(29日)到元旦(1月1日)期間，國泰暫有55個航班取消，主要是亞洲地區的航班；僅今日就預定取消19個航班，包括部份往來香港與曼谷、杭州、北京、首爾、孟買、台北的航班。

國泰今晨發表聲明向受影響乘客致歉，解釋由於流感季節，機師因病缺勤較預期多，本月中以來，少於總數1%的客運航班被取消；強調整體營運保持正常，並於節假出行高峰期間顯著增加航班數量。