持9成私人地獲准申請原址換地　發展局稱已平衡各方利益

政府最新公布「加強版傳統新市鎮發展模式」的修訂換地安排。發展局常任秘書長何珮玲今日(29日)表示，有關新安排已平衡各方利益，亦能令新發展區更整全及均衡，即使政府收回土地後會用作私人發展，也有顧及到社會整體利益，認為此舉符合《土地收回條例》下「公共用途」的規定；她又強調政府會向相關土地業權人作合理賠償，以符合《基本法》保障私有產權的規定。

「加強版傳統新市鎮發展模式」的修訂換地安排，能夠讓「原址換地」申請人，在擁有相關用地9成或以上業權後，政府會考慮運用《土地收回條例》收回餘下的私人土地，再批予申請人作整全發展，申請人必需為整塊發展用地補足地價，以及按政府要求建公共設施。

何珮玲表示，新安排下受影響的居民可選擇由發展商提供補償，或是政府的補償安置方案，即能讓市民選擇入住出租公屋，或專用安置屋邨單位等，由發展商全數支付開支，有關開支初步估算以百萬計；她又重申政府一向要求發展商的安置補償不可低於政府「入場」收地的補償，希望有關做法能鼓勵發展商以更寬鬆尺度賠償給受影響居民。

而上水鄉委會主席侯志強則表示，「祖堂地」過往一般過往用作祭祀，現時很多農地都已經荒廢，但因法例要求賣出「祖堂地」時要經過專員批核，在有人反對的情況下一般難以賣出，故發展商難以百分百收回所有土地。侯認為在新政策下，由政府收回餘下的土地較方便，而新界人一般來說對政府定出的地價都沒有太大意見。