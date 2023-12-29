2023年十個年度漢字評選　「興」「運」等字入圍

2023年即將結束，有政黨舉辦「香港年度漢字評選2023」，並公布「興、運、選、民、簡、旅、夜、守、復、治」十個年度候選漢字，希望透過活動讓大家觀察和反思社會現況，並用一個字去概括對過去一年的觀感。有議員指自己屬意「興」字，希望市道興旺延續至2024年。

十個候選漢字分別為「興」，即通關後希望香港儘快復甦，希望經濟興旺；「運」指港隊在世界大學生運動會，亞運會拿到好成績，運動也成為風氣；「選」則因區議會選舉過程大致順暢；「民、簡」是香港盛行簡約、簡便風氣，還推出了簡約公屋；「旅」指市民復常後去旅行；「夜」是因有多個夜經濟、夜繽紛活動；「守」是守護、守住國家安全；「復」代表社會事態，通關後香港走出疫情陰霾全面復常；「治」是安定太平，代表國安法實施後，國家安全得到保障，市民生活回復正軌。

市民可於2024年1月2日至2月1日投票。議員陳學鋒表示，自己心水漢字為「興」字，希望市道興旺延續至2024年。候任油尖旺區議員葉傲冬及候任沙田區議員陳壇丹同樣心儀「興」字，除冀望香港能回復興旺，亦相信完善地區治理後，在各級議會及地方團體的合作下，香港在經濟及民生等方面都可以變得更興旺。候任西貢區議員施彬彬則表示，隨疫情減退及與內地全面通關，印象最深刻是復常。