4度申撤「有條件釋放令」不果　男子入稟質疑醫管局程序不公

一名男子昨（28日）入稟高等法院申請司法覆核，指自己患妄想型精神分裂症後，被施加「有條件釋放令」下獲准出院。惟4年後才知道，原來他可以向精神健康覆核審裁處覆核有關命令，也不知道他可以尋求法律代表協助處理。最後他4度自行覆核命令，結果全被駁回。他認為醫管局等單位沒有履行法定義務及程序不公。

是次司法覆核申請人是夏志偉，3名建議答辯人依次是東區尤德夫人那打素醫院院長、醫院管理局及精神健康覆核審裁處。入稟狀指，申請人在1995年確診妄想型精神分裂症，至1997年無需再接受治療。到了2010年3月4日，他在深圳被陌生人襲擊，病症復發，他被送往東區醫院精神科，留院至同年5月6日，他獲准有條件釋放，條件包括需接受跟進治療，接受精神科社康護士及社署署長監督。

入稟狀續指，申請人在2014年，得知有條件釋放令是可以覆核。2015年至2018年間，他4度向精神健康覆核審裁處，要求審視該有條件釋放命令。他不知道可以尋求法律代表或向法援署尋協助，故4次他都是均自行應訊，最終申請均失敗而回。申請人指，東區醫院院長沒有做足可行步驟，確保病人得悉他的權利，即他可以尋找代表，協助他覆核有關命令。醫管局亦沒有定時提醒病人或其家屬，他們可以於精神健康覆核審裁處覆核命令時，尋找法援署協助。

案件編號：HCAL 2374 / 2023