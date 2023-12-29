環鳳街車房爆炸案死者遺屬索償　法官判東主遺孀等須賠償72.7萬元

慈雲山環鳳街1間車房在2015年4月26日發生大爆炸，造成包括車房東主等3人死亡及9人受傷。除車房東主外，其餘2名死者的家屬就事件分別入稟高院向東主遺孀及涉事車房技工索償。由於其中一案的索償金額只有72.7萬港元，故轉交區院處理。就該案兩名被告均承認責任，但東主遺孀爭議索償金額，認為只需賠償33.9萬港元，故需開庭審理。經審訊後區院暫委法官周偉倫今（29日）頒下判詞，認為原告方索償金額合理，下令被告須賠償72.7萬港元及支付訟費。

於該宗大爆炸身亡的3名死者是男子陳錦波（61歲）、男子胡漢偉（47歲）及女子伍靄霞（65歲），分別是的士司機、車房東主和附近玻璃鏡店東主。本宗區院索償案的原告是陳錦波的遺產管理人高少賢（譯音），被告分別是涉案車房技工黎駿豪及胡漢偉的遺產管理人曾穎詩。黎俊豪於2020年因該宗爆炸案被裁定3項誤殺罪成被判監8年，現時仍在服刑。兩名被告早前已承認責任，且只有曾穎詩爭議索償金額，故須開庭處理。

原告追討的包括喪親之痛損害賠償、死者過身後原告失去供養費所造成的損失及殮葬費。曾只爭議供養費用方面，原告認為該份應賠償50萬港元，因死者身前平均月入約2萬港元，每月會給曾約5,000港元，並預計70歲退休，涉及100個月的費用。曾則認為只須賠償11.7萬港元，因在2019年的黑暴事件及翌年的疫情均影響的士司機收入，認為死者若在身，該段時間的月薪不可能有2萬港元，死者亦可能會提早退休。不過法官指被告方未有提供該時段的士平均收入的數據，而根據現有的數據顯示在2015年，與死者同時段工作之的士司機平均收入為3.3萬港元，認為原告以月入2萬港元作估算並非不合理。考慮過後法官最終頒令原告可共獲賠償72.7萬港元。

案件編號：DCPI 422/2023