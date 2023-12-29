團體料世紀末高溫死亡個案增達2.3倍　損失達110億港元

世界氣象組織早前宣布，今年是有記錄以來最熱的一年，亦很有可能躋身本港有紀錄以來最炎熱年份的三甲。有團體推算，到本世紀末，即2081至2100年，由高温觸發的死亡個案將比去年增達2.3倍，相關經濟損失將高達110億港元，促請有關當局加快落實本地減排措施，同時提升公共健康政策應對能力，以保障市民健康。

環保團體綠色力量引述中文大學本地高温天氣相關死亡率的研究結果，指出當本地日均氣温超過攝氏28.2度，每升高1度死亡率將增加1.8% 。翻查香港天文台數據，從2000年至2023年，日均氣温超過攝氏28.2度的高溫日子，由70多日增加至100日以上，而每年累積高溫（即各高溫日日均氣温與28.2度的差數總和） 則從約攝氏80度颷升至接近200度；以此推算，本港高溫天氣相關的死亡風險在過去20多年間大增1.5倍。

團體表示，按香港天文台根據政府間氣候變化專門委員會（IPCC）各個全球氣候模式數據的推算，本港到本世紀末的年平均氣温範圍將是攝氏24.6至27.1度，假設氣候變化引致的氣温增幅平均分布全年，即每年累積高温至本世紀末將比去年增加攝氏38.2至380.2度，屆時由高温觸發的死亡個案將比去年增加55至554宗，推算相關經濟損失將介乎11.1億至110.8億港元。

團體指，翻查天文台2000至2023年的數據，春秋兩季的月份增温速度最快，反映未來高温天氣及相關風險將擴至夏季以外時間，促當局加強城市的高溫適應能力，減少市民暴露在高溫的時間，包括在街道上增加遮蔭地方，以及加強避暑中心服務；同時須提升公共健康政策對高溫引致死亡風險的應對能力，長遠亦須加快落實本地減少碳排放措施，以減少由高溫天氣引致的經濟和人命損失。