入境處青少年領袖團10周年　逾750隊員提早完成明年KPI

入境事務處青少年領袖團（IDYL）成立10周年，今日(29日)舉辦大步操，共有85名隊員參與。入境處表示，IDYL目前已覓得來自24間中學逾750位中學生參與，已經遠超2023年施政報告提及年底前500名隊員的KPI。他期望，IDYL能培養對社會有承擔及貢獻的新一代。

大步操儀式先由身穿白色服裝的入境處樂隊員打頭炮，向主禮嘉賓演奏《世界的盡頭》、《紅蓮華》等樂曲。85名青少年領袖團隊員於長官領導下，緊接在樂曲《當那一天來臨》分3排進場，並進行會操，期間官員逐一檢閱。

入境處處長郭俊峯表示，青少年領袖團在2013年12月成立，至今剛好10周年，入境事務學院會派出專責教官到參與學校進行訓練及活動。而參與學校的數量節節上升，由2022年底來自16間中學的417名隊員，增長至現時來自24間中學超過750名隊員，遠超2023年施政報告提及年底前500名隊的KPI，甚至在2024年內增加至600名隊員的KPI。

郭續指，處方今年新設立IDYL的大專學生分隊，供已經升讀大專院校的隊員加入，協助統籌、舉辦及帶領IDYL的活動，分享過去參與的經驗。他期望IDYL能協助隊員加強國民身份認同、學會忠誠愛國、建立守法護法意識及自律精神，成為對社會有承擔及貢獻的新一代。

入境事務處青少年領袖團副隊長黃雨萍表示，早年已參與教育局與入境處舉辦的5日4夜挑戰營，結緣加入IDYL的緣。繼後再加入是因為想再接受訓練，以及參與毅行者義工、入境處60周年大會操等活動，助她豐富見識之餘，認識來自一湖四海學校的隊員。

黃雨萍提到，在3年訓練中，最難忘是升副隊長的三日兩夜考核旅程，過程之中需要與隊友一齊完成野外紮營、計劃遠足路線等任務，從中隊員之間會互相關心照顧，最終齊心合力才能成功任務。她續指，步操訓練及其他活動改變她對入境處的了解，不只是過關做出入境手續，而是執法與服務並重的紀律部隊，亦培養他們的堅毅和責任感，從而提升自己。她期望升讀大專後，繼續參加IDYL相關的活動，未來能投身入境處。