除夕倒數匯演設海上交通管制　加強檢查船隻安全

海事處宣布，將於後日(12月31日)除夕倒數匯演當日，實施海上交通管制。當日將於燃放煙花的躉船停泊範圍，分兩階段設立禁區，禁止任何船隻進入。其中香港會議展覽中心對開海面的禁區，將在下午12時30分至翌日(2024年1月1日)清晨約3時實施；尖沙咀文化中心對開海面的禁區，則在晚上11時至翌日凌晨約1時實施。

此外，當晚11時至翌日凌晨約1時，維多利亞港中部將設立限制區，除獲特別許可的船隻外，其他船隻不得進入；獲批准的定期渡輪則可維持服務至晚上11時40分。海事處續指，觀賞煙花的船隻可在限制區和禁區外的指明範圍內觀賞，有關範圍在晚上10時至翌日凌晨1時實施。

為提升大型海上活動舉行期間的海上安全，觀賞船的船長須在相關指明範圍及指明時段內，確保船上兒童有成人陪同及全程穿上救生衣，並須備存乘客及船員名單作應急用途。海事處會加強檢查船隻，如發現違規情況，會作出檢控。處方亦會在匯演結束後，於九龍公眾碼頭、觀塘公眾碼頭以及中環9號和10號碼頭設立緩衝區，以確保船隻有秩序地讓乘客安全離船登岸。