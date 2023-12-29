有旅團行程受阻　旅行社指平均每日取消6組航班　整體影響有限

國泰航空因機師患病缺勤，將取消即日(29日)至元旦(明年1月1日)至少55個航班，有旅行社指個別旅行團受影響，需轉乘其他航班而延遲出發；亦有旅行社稱沒旅行團受影響，稱相信事件純屬機師生病請假所致，與勞資糾紛無關。其他本地航空公司稱其服務維持正常，沒航班需取消或延期。

東瀛遊執行董事禤國全表示，單在今日已有兩個旅行團所乘搭的國泰航班被取消，涉及泰國曼谷及北京抵港的航班，共45名團客受影響。他續指，兩團在該旅行社與國泰溝通後，均獲妥善解決，但曼谷團需延遲3小時；北京團則遲1.5小時。

縱橫遊執行董事袁振寧則指，暫時未有旅行團受影響，又說過往航空公司若取消航班，會主動安排乘其他時間的航班，或轉介乘坐其他合作的航空公司航班。若未能安排新航班接載，航空公司會安排退款。 袁提到，是次取消55班機分4天，平均每日約6組往返香港的航班，整體的影響有限；又相信事件不涉及勞資糾紛，「過往工會爭取加薪都先在旺季前聲言會罷工」，而且規模會較大。

東網今午分別向其他本地航空公司查詢最新航班情況，其中大灣區航空回覆指，航班服務維持正常，並無航班因機組人員缺勤而需取消，又說會密切留意情況及調配人手，確保航班運作不受影響。香港航空則指於聖誕及新年期間的航班運作正常，暫未有航班因人手問題需取消或延期。香港快運航空亦說未有出現流感爆發導致機組人員缺勤顯著增加，目前節日假期期間，營運一切正常。