除夕煙花匯演分階段封路　當局呼籲乘公共交通工具

維港將於周日(31日)舉辦除夕倒數煙花匯演，執法部門表示，當日將在尖沙咀、中環一帶，實施人流管制措施及封路。在西九文化區、博物館道、廣東道、九龍公園徑南行、彌敦道、漆咸道南、梳士巴利道和紅磡繞道一帶的路段，會先在傍晚6時起封路。到傍晚6時半，天星碼頭一帶路段會封路。為方便市民觀賞煙花後離開，警方晚上11時45分起會再封閉柯士甸道西、中港城外的廣東道、彌敦道、加連威老道、金巴利道等道路。

港島區灣仔海旁一帶，包括金紫荊廣場等，就由晚上7時開始封閉。在晚上9時半開始，中環和東區會分階段封路，包括中環碼頭、添馬公園對出一帶道路、東岸公園、天后興發街等路段。晚上11時55分開始，灣仔謝菲道、駱克道、北角和富道、糖水道等道路亦相繼封閉。 至於中環蘭桂坊，當日下午2時開始會封閉個別道路，至元旦清晨5時，而警方會視乎人流，擴大封路範圍，部分小巴站、的士站會暫停使用。

執法部門指，今年十一煙花匯演，在西九龍錄得有約34萬人次逗留、港島有約8萬人次，又指今次除夕煙花匯演規模是歷來最大規模，鼓勵市民外出觀賞，有信心有能力做好人流管理。執法部門又呼籲，市民盡量使用公共交通工具，預留充足時間到達觀賞煙花地點，並遵從在場人員指示。