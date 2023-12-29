搗破77宗詐騙及洗黑錢案　拘90人涉款7700萬元

執法部門於12月6日至12月27日展開「驅策」行動，偵破77宗涉及網上情緣、投資、求職、網上購物、猜猜我是誰電話騙案及洗黑錢案件，以涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」及「洗黑錢」等罪，拘捕66男24女共90人(15至74歲)，大部分疑犯為傀儡戶口持有人。案件涉及132男134女共266名(17至80歲)受害人，損失高達7,700萬港元，並凍結91萬港元懷疑犯罪得益。

最大一宗損失金額為311萬港元，受害人是一名45歲女護士，她透過社交平台認識一名聲稱來自愛爾蘭的建築師，二人在未有見面情況下發展為網上情侶關係。其後，騙徒訛稱有貴重禮物從海外寄給她，但因被扣查需要高昂費用作清關和手續費，受害人不虞有詐，按指示於3至4個月內、分10多次把款項匯給騙徒提供的傀儡戶口。騙徒收款後即失去聯絡，受害人因此欠下巨債，案件暫時有一名傀儡戶口持有人被捕。

另外，一名事主收到「猜猜我是誰」騙徒電話，指其兒子被捕兼要他繳交保釋金後，事主即時致電兒子求證，發現他安然無恙後報案。人員遂到事主住所附近埋伏，並拘捕一名前來收取保釋金的28歲無業男子，他已被暫控一項「串謀詐騙」罪名，案件已於12月8日於觀塘裁判法院提堂。行動中被捕的另外89名疑犯，則已獲准保釋候查，須於明年一月報到。據悉，年紀最小的15歲被捕人是一名中二學生，收取2,000港元酬勞替不法集團收取騙款。

執法部門指，一向關注以傀儡戶口洗黑錢罪行，秀茂坪區至今有18宗案件，在索取法律意見後向有關被捕人作出控訴，當中8人已經被正式落案起訴。而為有效打擊傀儡戶口持有人相關洗黑錢罪行，將會主動向律政司申請加重刑罰，以起阻嚇作用。

部分被捕傀儡戶口持有人承認，為了小量金錢出售個人資料、銀行卡及網上銀行帳戶、密碼、甚至支票簿等，被不法集團開設不同銀行戶口去處理犯罪得益，他們誤以為這樣做是沒有參與洗黑錢活動。因此呼籲市民不要抱有僥倖心態，以為單單租出、借出或賣出其銀行戶口可以逃避刑責，但其實無論租、借及賣出銀行戶口，與直接參與洗黑錢沒有分別。