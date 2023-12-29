環署推私人屋苑廚餘回收試驗計劃　僅戶數過千大屋苑可申請

距離垃圾徵費實施仍剩約4個月，惟佔30%廢物量的廚餘回收至今被批渠道不足。環保署推出的「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，只要屋苑總戶數超過1,000戶便向環境運動委員會申請參與計劃，署方會免費到屋苑安裝智能廚餘回收桶，並每日收集廚餘，為期兩年，今日(29日)開始接受申請。

環保署表示，總戶數至少1,000戶的大型私人屋苑即日可向申請參與試驗計劃，署方會免費提供智能廚餘回收桶，並安排承辦商到屋苑安裝回收桶，並每天將收集到的廚餘運往中央處理設施，轉化為電力及堆肥。屋苑或住戶毋須支付安裝及相關的維修保養服務的費用。

參與計劃的屋苑亦會獲提供家居廚餘收集桶以分發予居民，便利他們進行廚餘分類和收集。居民參與廚餘回收，可賺取環保署「綠綠賞」積分換領禮物。署方提到，由試驗計劃提供的智能回收桶具備防滿溢及除味裝置，確保環境衞生。

最新施政報告提出，明年內逐步在全港公共屋邨安裝智能回收桶收集廚餘，惟當時未包括私人屋苑。當局月初曾指，如果私人屋苑物業管理和業主組織達成共識，並有足夠資源管理相關設施，可以申請安裝廚餘回收桶，環保署會提供免費的收集配套服務。