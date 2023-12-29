25歲文員被控阻止合法埋屍　申保遭拒押明年3.21再訊

來自內地的碩士男生，上周被發現倒斃於上水一處空地。繼3名男子早前被捕及起訴後，再多1人被正式被控阻止合法埋葬屍體罪，案件今日(29日)在粉嶺裁判法院提訊。被告暫時毋須答辯，案件押後至2024年3月21日再訊，期間被告須還押。

今日應訊的是25歲被告萬洛言，他報稱任職文員。控罪指他於2023年12月23日，在新界粉嶺馬會道粉嶺圍二巷23號屋，阻止埋葬男子許文俊的屍體。被告今申請保釋被拒，他保留每8天覆核保釋的權利，將於2024年1月5日再被押解往法庭。

另外3名涉案被告周四(28日)已被帶往法庭應訊。他們分別是關永賢(51歲，保安員)、鄭嘉富(20歲，李嘉誠專業進修學院護理系一年級生)及鄭思仲(62歲，無業)。其中關永賢及鄭思仲被控誤殺罪，控罪指他們於2023年12月23日，在粉嶺馬會道粉嶺圍二巷23號屋，非法殺死男子許文俊。關另被控於同日同地非法販運危險藥物。此外，3人同被控於同日，在香港阻止埋葬男子許文俊的屍體。該案亦押後至3月21日再訊。3人須還押。

案件編號：FLCC2189/2023