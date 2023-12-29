文體旅局推新計劃谷特色旅遊　旅行社最多可獲12萬元鼓勵金

舉辦本地深度旅遊和特色主題旅遊的旅行社可按人頭獲200至400港元鼓勵金。

本港旅遊景點被批單一，缺乏吸引力。文化體育及旅遊局宣布推出「本地特色旅遊鼓勵計劃」，向提供本地深度旅遊和特色主題旅遊的旅行社，按人頭發放200至400港元鼓勵金，每間旅行社最多可獲12萬港元，鼓勵業界開發文化歷史遊、遊山玩水的綠色生態遊，以及非物質文化遺產體驗、晚間探索等，其中深度旅遊申請期由明年1月開始至7月底。

2023年施政報告提出，將現行的「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」改為「本地特色旅遊鼓勵計劃」，提供深度遊行程設計、培訓等，鼓勵旅遊業界開發更多特色主題旅遊產品，包括國家歷史、綠色生態、藍色資源、傳統文化、潮流文化、非物質文化遺產體驗、晚間探索等，以推動旅遊業長遠及可持續發展，目標令最少10萬名旅客能感受不一樣的香港文化面貌。

新計劃分為深度旅遊和特色主題旅遊兩部分，深度旅遊要求行程包含最少兩個指定地點及一項富有香港特色深度旅遊元素且具備互動元素的旅遊體驗活動。合資格旅行代理商可按本地團或入境團旅客人頭獲得200港元鼓勵金，每間最多可申請各100名本地團或入境團旅客，變相最多可得到4萬港元。申請期由明年1月1日起至7月31日。

特色主題旅遊則要求旅行代理商需以6個特色主題，包括國家歷史、綠色生態、藍色資源、傳統文化、潮流文化及創意體驗設計行程，合資格旅行代理商可旅客人頭獲得400港元鼓勵金，同樣每間最多可申請各100名本地團或入境團旅客，變相最多可得到8萬港元。不過，具體申請細則仍待旅遊業議會「創意‧深度遊」行程設計比賽在明年1月中公布6個特色主題的獲獎行程時同時推出。

港府在去年10月推出「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，鼓勵旅遊業界開發更多具文化和古蹟旅遊元素的旅遊產品。計劃將於今年底結束，當局指計劃得到業界熱烈支持，接連推出多款特色旅遊產品。在現有文化古蹟遊計劃下，旅行社接待旅客時可按人頭獲得400港元，每間最多可獲4萬港元。