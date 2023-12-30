內會財會正副主席料出現競爭　新舊議員加入戰團

新立法年度即將展開，內務委員會、財務委員會以及各委員會須重選正副主席。據了解，內會及財會正副主席預料出現競爭，屬新議會下首次，其中工業界（第二）議員吳永嘉有意競逐內會副主席，商界 (第一)議員林健鋒以及金融服務界議員李惟宏則有意競逐財會正副主席，各板塊將於下月2日下午開會協調。

根據立法會文件顯示，來年會期的內會、財會委員名單已敲定，當中內會有84人加入，財會則有81人，隨即展開提名正副主席，至1月3日下午5時前截止。消息指，內會主席或無懸疑，不過副主席一位除原本的選舉委員會界別議員馬逢國外，吳永嘉亦有意競逐，馬逢國回應是否有意競逐連任時表示，若有需要，非常願意擔任該職。

財會方面，原主席陳振英同樣表示若有需要會繼續擔任主席一職。不過有消息指，功能界別出現不止一名議員有興趣競逐財會主席及副主席職位，當中包括林健鋒、李惟宏，至於原本的副主席航運交通界議員易志明則沒有「舉手」競逐。

事實上，內會及財會正副主席過去2年都在無人競爭下自動當選，對上一次出現競爭已是2020年延任一年的立法會，當時議會仍有泛民議員。

至於其他事務委員會，據了解各議員亦已表達自己意願，預料會進行「大執位」，有指今會期將讓更多的新議員嘗試擔任委員會主席位置。不過，最終定奪要待下月2日，各板塊班長、副班長召開協調會議商討。