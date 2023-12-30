港府兩物流業培訓及推廣資助計劃　下月8日起接受申請

運輸及物流局公布，在「海運及空運人才培訓基金」下2項與物流相關的資助計劃，即「智慧及綠色物流專業培訓計劃」及「物流推廣資助計劃」，將於明年1月8日起正式推出及接受申請。2項計劃全年接受申請，計劃詳情請參閱專題網站，有興趣機構可聯絡計劃的執行夥伴香港生產力促進局。

「智慧及綠色物流專業培訓計劃」旨在資助合資格的物流業組織及培訓或教育機構舉辦與現代、智慧和綠色物流相關的本地培訓課程，以支援在職從業員掌握智慧和綠色物流的最新知識。計劃將資助每名參加者最多80%的課程費用，上限為6,500港元。

「物流推廣資助計劃」則資助合資格的物流相關機構和專業團體舉辦本地推廣項目和活動，資助金額最高為項目總開支的100%，樹立現代物流業「智慧、創新、高端」新形象、吸引更多青年人入行，以及向本地和海外企業推廣香港作為國際卓越物流樞紐的優勢。

香港物流發展局轄下的業界發展小組和基建及推廣小組會負責審核及批准相關申請，以及監察和檢視計劃的推行情況。港府亦會持續檢視基金的使用情況和計劃成效，以確保計劃能配合業界的發展。