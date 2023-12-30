個別旅行團受影響　轉乘其他航班延遲出發

國泰航空稱因機師患病缺勤，取消昨日至明年元旦至少55個航班。有旅行社指個別旅行團受影響，需轉乘其他航班而延遲出發。其他本地航空公司亦稱其服務維持正常，沒航班因人手問題需取消或延期。

東瀛遊執行董事禤國全表示，單在昨日已有兩個旅行團所乘搭的國泰航班被取消，涉及泰國曼谷及北京抵港的航班，共45名團客受影響。他續指，兩團在該旅行社與國泰溝通後，均獲妥善解決，但曼谷團需延遲3小時；北京團則遲1.5小時。

縱橫遊執行董事袁振寧則指，暫時未有旅行團受影響，又說過往航空公司若取消航班會主動安排乘其他時間的航班，或轉介乘坐其他合作的航空公司航班。若未能安排新航班接載，航空公司會安排退款。袁提到，是次取消55班機分4天，平均每日約6組往返香港的航班，整體的影響有限。

本報昨午分別向其他本地航空公司查詢最新航班情況，大灣區航空、香港航空及香港快運航空均指，航班服務維持正常，並無航班因機組人員缺勤而需取消或延期，營運一切正常。

另外，港人聖誕假期間蜂擁外地或北上內地過節。入境事務處處長郭俊峯昨日表示，聖誕假前後（本月23至25日）每日都錄得過百萬出入境人次，接近2018年或2019年疫情前120萬人次的水平，期間每個口岸運作相當暢順。他稱，會要求人員新年取消休假，維持與聖誕期間相若的人手，應付新年前後的出入境人流。