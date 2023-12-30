東方日報A1：疫襲國泰　機師爆缺勤潮　1周70航班取消

聖誕新年港人報復式外遊，但本港最大航空公司國泰航空卻頻頻取消航班。本月24至27日聖誕長假外遊高峰期中，國泰合共取消至少15班離港航班，該公司官網更顯示，29日至明年元旦（1月1日）期間，合共有55個航班會取消，粗略估計一周至少有70班航班被取消。國泰昨歸咎不少機師因流感請假，向大批受影響乘客致歉，但有現職機師卻指國泰人手不足，不少在職機師的飛行時數已達到法例上限，很難應付加班需求。工會則批評國泰招聘機師的步伐太慢，現時該公司機師數目僅及疫情前的52%，料農曆新年等旺季，將重演航班取消一幕。

本月22至27日是聖誕假期前後的出入境高峰期，有逾78萬人次經機場出入境，但國泰自平安夜起一連4天，至少有15班離港航班取消，另外有多班機延誤。綜合機管局的航班資料及Hong Kong Aviation Forum的資料顯示，昨日至明年元旦期間，國泰至少有55個航班取消，僅昨日就有至少21班機取消，今日暫有20班機被取消，主要是亞洲地區的航班，包括悉尼、墨爾本、德里、新加坡等飛港客機，以及香港往返廣州、曼谷、馬尼拉等班機。

國泰28日深夜發表聲明指，本月值流感季節，機師因病缺勤多於預期，決定主動取消個別航班；又指本月中以來，涉及班次少於總數1%，強調整體營運保持正常，並於節假出行高峰期間顯著增加航班數量。

然而，有消息指，國泰連日臨急臨忙取消航班，機組人員不足才是主因，有不願具名的國泰機師表示，疫情期間國泰推出裁員計劃、加上有機師流失，令很多現職機師在疫後復飛的時間工作急升，不少人的飛行時數已經接近《民航條例》的飛行上限；一旦遇上節日、航班增加，即使有機師願意幫忙，但因飛行時數亦未能幫上忙，致月尾不少航班出現調動。

航空機組人員協會主席Paul Weatherilt接受傳媒訪問時指，機組人員間中總會生病，但未至於要取消航班；國泰早前聲稱恢復70%運力時，機師數目只恢復到疫情前約52%水平，招聘機師的進度根本追不上。他相信接下來農曆新年旺季，將會重演取消航班的情況，又指若國泰再不加強招聘，來年無機會全面恢復運力。他補充，目前有近千名被裁機師，分布世界各地及香港，如果要吸引他們回來，須具吸引條件。

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