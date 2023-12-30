致命工業意外或涉輕視安全指引　建造業議會：需3至5年改變習慣

今年有25宗涉及建造業工人的致命意外，造成26人死亡，包括1宗日前在機場發生涉及升降台的事故。建造業議會主席何安誠今早(30日)在電台節目表示，若相關人員或工人，事先進行動態風險評估，就臨時工程撐起升降台才施工，或可避免意外發生。不少事故亦涉及臨時工程，他認為可將安全管理融入臨時工程，並利用創新科技結合「安全智慧工地系統」，以改善有關問題。

即使通過修訂職安健條例，將僱主罰則由最高罰款50萬增1,000萬元及入獄2年，意外仍未有減少，甚至有所增加。何認為反映條例阻嚇力不足之外，即使當局向工地中高層職員傳達安全訊息及指引，惟前線工友則仍未能接收。不少工地的致命意外成因與地盤的習慣與文化有關，如工人事前扣好安全帶，死亡事故可減少一半，惟地盤的習慣與文化由來已久，改變風氣或需3至5年。有分判商透露工期不足及價低者得的文化，令建造業難以落實安全措施，何認為政府工程並非「價低者得」，安全、品質和人手等亦是考慮因素，重申安全問題人人有責。

人手問題方面，何安誠透露，現時中央宿舍約有400名外勞，預計明年第3季或達到7000人，議會亦僧加緊訓練人手，由兩年前每年訓練5000名技術工人，增至去年的1萬人。工序上現時部分建築工程使用組裝合成建築法，可減省大量人手。為吸引年輕人入行，業界努力改變建造業工人形象及引入科技，形容年輕工人控制機械人進行打孔工程有如「打遊戲機」，未來會繼續推動電子化及電腦化。