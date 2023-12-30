學者料氫能將於本港快速發展　政府應積極向公眾解釋安全風險

本港近年推動氫能源產業發展，香港第一部氫能雙層巴士將於明年一月在街上行駛。香港城市大學能源及環境學院教授吳永豪今早(30日)電台節目中提到，政府將於明年上半年制訂《香港氫能發展策略》，展開修訂與製造、儲運和使用氫能相關法例的工作，認為預示了氫能即將在香港迎來快速發展的時代，他又指應同時進行積極主動的公眾教育，向公眾解釋氫能的利與弊、機遇和挑戰。因一般而言安全風險的擔憂需要更多努力和更長時間的解釋讓公眾釋懷。

他指出，氫能發展對達成碳中和扮演著重要的角色，但綠色氫氣目前還沒達到技術成熟的階段，市面上還未有相關商品，不過亦不應推遲發展氫能經濟，否則當綠色氫氣生產技術成熟時，已來不及對接應用。在推動氫能驅動的公共交通願景下，他認為必然要建設加氫站，但因應加氫的壓力技術指標、加氫站建設地點周遭的人口密度指標、氫氣作為危險物品的歸類，都必須有清晰的政策指引。

吳永豪表示，利用氫氣為能源時，它唯一的副產品就是水，並沒有釋放二氧化碳或其他溫室氣體。他指雖然社會對氫能的認知還不是很深入，但是我們在香港生活上已經和氫氣息息相關，例如家用的煤氣成分中就高達50%氫氣，亦只有香港和新加坡的民用輸氣管是有著這麼高成分的氫氣。他認為香港有著領先的能力和豐富的經驗，但目前這些氫氣，是由化石燃料提煉而成，製作過程仍然釋放大量二氧化碳。這並不能讓我們的社會達到減碳排放的目標。