東京飛港班機發現女子無證登機　國泰就航班延誤致歉

國泰航空繼連日取消多個航班後，擬再有甩轆事件。國泰前日(28日)下午一班由東京成田機場飛往香港的CX521航班，發現一名女子擅自登機。據了解，起飛前該女子在機艙不斷轉換座位，未能向機艙服務員出示護照及登機證，最後被日本警方帶走；當時全體乘客須攜隨身行李下機，以作機艙保安檢查，航班延誤約1.5小時。國泰昨日(29日)回覆傳媒查詢時證實事件，就延誤及造成不便致歉。民航處稱已要求國泰跟進及調查，並向處方交報告。

有乘搭該航班的乘客指出，被告知須攜隨身行李下機檢查時，曾向機艙服務員查詢，對方稱有人違規攜帶行李上機，但未知是哪件行李，為保安全要檢查機艙一次。該乘客續指，綜合機上乘客討論，該女子手持白色膠袋，疑刻意以長髮遮臉，因未能向機艙服務員出示護照及登機證，故在機上不斷轉換座位；該女子被帶走時自言自語，其後被數名日本警員圍在登機橋附近一牆邊盤問，女子全程以英語對答，未被鎖上手銬。

國泰回覆傳媒查詢時表示，地勤人員在該航班的登機過程中，發現一宗未經許可擅自登機事件，已立即報告並求助，當地警方隨即將肇事者帶離航機扣查；機長按照國泰航空的標準運作程序，決定做全面保安檢查，期間所有乘客須暫時離開機艙。國泰指出，該航班同日晚上10時22分安全抵達香港，就航班延誤及事件造成不便向乘客致歉。