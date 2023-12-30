舊樓大廈「落釘」業主難組織驗樓　議員促屋宇署釐清檢控準則

因應早前不少舊樓因日久失修而冧石屎，港府近日加強執法應對。屋宇署昨（29日）曾公布，對無合理解釋而逾期未遵辦驗樓通知的110幢樓宇啟動檢控程式。不過，有舊樓業主表示，樓宇內有很多單位已被發展商「落釘」收購，無法組成法團安排驗樓和維修；有議員則稱，希望屋宇署釐清檢控準則，釋除業主疑慮。

在鰂魚涌的其中一幢70年樓齡的舊樓，有業主表示約12年前曾收過政府通知要強制驗樓，惟大廈屬「三無」大廈，並無業主立法案法團，近年又有不少發展商在該大樓「落釘」收購單位等重建，要組織一眾業主安排驗樓更是難上加難。該業主又指，過去亦曾邀請全幢樓宇20戶開會，但最後僅得6至7戶派代表出席，未過半數下根本無法組織法團。

議員梁熙表示，若業主希望驗樓但有心無力，相信當局不會一刀切嚴厲執法，認為若業主已嘗試組織法團但未能成功，最終仍被起訴，可能會很無辜；他期限當局能清楚解釋這類特殊情況會作為酌情不作檢控的考慮條件之一，對業主來說會更清晰，避免對上述個案的業主造成困擾。