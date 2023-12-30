爭取內地旅客來港消費　放寬自遊行加大免稅額

有政界人士早前出席全國人大常委會會議時，與多名人大代表提交建議，冀放寬一簽多行及自遊行城市、以及將內地訪港旅客免稅額調升，由5000元人民幣增加至3萬元，指有關建議是借鑑海南自貿區的經驗，期望促進本港零售業。

放寬一簽多行及自遊行城市的主張，是將「一簽多行」和「一周多行」政策，有序擴大到大灣區內地9個城市；並從49個開放「個人遊」城市，進一步擴展到更多內地城市。鑑於內地訪港旅客的免稅額只得5000元，且十多年未有調整，建議有關免稅額增加3萬元，料可刺激旅客的購物意欲。

該政界人士明言港人北上旅遊消費成風，香港有需要爭取更多內地旅客。但內地訪港旅客的免稅額十多年未有調整，限制旅客的購物意欲。而海南自貿區2011年實施離島免稅政策以來，已經歷9次調整，免稅額由5000元增至10萬元，是值得香港借鑑的經驗。又指曾經接觸不同行業，都認為5000元的免稅額太保守，旅客買海味都覺得有限制，不少名牌手袋售價亦已超出3萬元，但作為第一步，建議可先將免稅額，放寬至3萬元的水平。

該政界人士亦已向中央提出進一步優化通關措施，包括延長落馬洲支線管制站、開放時間至午夜12點，與羅湖站看齊，研究周末及假日，羅湖及落馬洲支線管制站開放時間可以延到更長。深圳灣及香園圍/蓮塘先實施24小時通關，然後一步步到其他口岸。同時建議在重建或新建口岸實施合作查驗、一次放行，放寬內地居民來港一簽多行，吸引更多旅客。

另外，全國人大常委會審議通過，授權澳門特區對珠海市拱北口岸東南側相關陸地和海域實施管轄，該政界人士指香港過去亦曾於深圳灣口岸採取相同做法，希望未來能在新口岸或重建口岸能實施合作查檢，做到通關便利化，而日後北部都會區跨境鐵路落成時，如有需要可採用類似方案。