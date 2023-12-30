2024年生活成本增　房委會停車場元旦加租　4月垃圾徵費

每年不少機構的服務都會於元旦後加價，幫市民「開年」，除了昨日（29日）麥當勞公布將於1月2日起全線產品加價加1港元外，亦有不少公共服務早已宣告會在元旦後加價，在1月1日起，房委會管轄下的停車場收費將上調，私家車及輕型貨車露天停車位加120港元，有蓋停車位加140港元，加價後私家車露天停車位月租為1,570港元至2,610港元，有蓋停車位則達1,900港元至3,150港元。

另外，大型巴士露天停車位加160港元，有蓋停車位加180港元；電單車露天及有蓋停車位則分別加30港元及40港元。私家車、輕型貨車及電單車泊車位時租亦於同日起上調1港元；私家車泊車位的「日泊」和「24小時泊」收費則分別上調5港元及10港元。

都市固體廢物收費（垃圾收費）亦將於明年4月1日實施，市民須要購買指定垃圾袋或標籤才可棄置垃圾，違者最高可罰5萬元，垃圾袋視乎大小收費0.3港元至11港元，環保署曾預計3至4人家庭每月垃圾費用開支約為30港元至50港元。文憑試（DSE）考試費亦於明年繼續增加，將加價3%，其中報名費由534港元加至550港元，語文科考試費由697港元加至718港元，其他預計由466港元加至480港元。

市民的電費來年或將下降，中電及港燈的電費將於1月1日進行調整，基本電費分別上升3.1%及4.4%，不過由於燃料調整費下調，中電下調25.3%，港燈下調44%，最後中電淨電費減7.4%，港燈更減16%，是自2017年起7年來首度減電費。