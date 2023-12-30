慶祝除夕不做「垃圾蟲」　​康文署將加強巡邏捉亂拋垃圾

即將迎來除夕夜，不少市民也會外出慶祝。康樂及文化事務署今日（30日）呼籲市民，在慶祝除夕時保持地方整齊清潔並注意安全，又會與相關部門的執法隊伍加強巡邏，對亂拋垃圾、非法擺賣及蓄意破壞公物等行為採取執法行動。

在除夕夜，康文署將與其他政府部門在署方轄下場地，特別是預計有大批人群聚集參與倒數活動或慶祝的地方，採取一系列措施以確保地方清潔及安全。包括九龍海旁一帶的香港文化中心露天廣場、梳士巴利花園、星光大道、尖沙咀海濱花園、中間道兒童遊樂場、尖沙咀東海濱平台花園、市政局百週年紀念花園、啟德空中花園、觀塘海濱花園及茶果嶺海濱公園，以及港島海旁的添馬公園、中西區海濱長廊──中環段、灣仔臨時海濱花園及東岸公園（第一期）。

康文署發言人呼籲市民，在慶祝除夕時應保持地方清潔，愛護公物，切勿塗污或破壞場地，離開時必須帶走所有攜來物品，切勿遺留垃圾，亂拋垃圾人士可被罰款3,000港元。署方亦會在上述場地展示提醒市民保持場地清潔的宣傳物品，以及加派清潔工人及保安員在場工作。