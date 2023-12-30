文化旅遊資源多　豈止一個沙頭角

在中港日趨融合的今日，「邊境禁區」雖顯得過時，但沙頭角卻因其歷史文化而蘊含不少旅遊資源。明年1月1日，沙頭角禁區第二期開放計劃正式啟動，每天遊客名額增加至1千人，而當區近日亦增添了不少新景點，其中最大的賣點，無疑是洋溢民初風情的火車站布景，以及沙頭角支線的火車頭及路軌複製品等。但對於遊客最有吸引力的中英街，則仍然維持「禁區中的禁區」，市民只能從觀景台眺望。《東呼即應》團隊進行街訪時發現，有意到沙頭角尋幽探勝的市民，委實不少，但嫌仍要申請禁區紙較麻煩，不過地區和政界人士又怎麼看呢？

沙頭角區鄉事委員會主席李冠洪指出，因應第二期旅遊開放計劃，需要時間觀察每日千名遊客對區內有何影響，但沙頭角已増加許多配套設施，如公共車輛的停泊位、和將來旅遊巴的上落客位。對於中英街沒有納入第二期開放計劃，李冠洪表示理解，畢竟中英街比較複雜，沒有正式的檢查關口。至於開放旅遊的好處是帶來人流，有人流就有商機，相信或多或少都會為區內經濟帶來收益。

旅遊界議員姚柏良指，保安局希望計劃明年第4季，可以讓沙頭角邊境禁區居民，使用人面識別系統進出中英街。他又指沙頭角本身非常具特色，尤其是中英街，既是歷史見證地、亦有相當的神秘感和魅力，冀中英街能夠帶動遊客到訪此處。而旅遊界當然希望禁區開放並不只局限於沙頭角，應可連同鴨洲、吉澳、荔枝窩，形成一個水陸相通的旅遊路線。

綜合地區和政界人士的意見，沙頭角區內接待旅客的能力已準備就緒；而開放中英街所涉及的「保安問題」可謂存在已久，港府宜及早着手解決。其實香港旅遊景點單調，不是星光大道便是主題公園，各界一直呼籲加強開發，對外宣傳文化歷史深度遊，畢竟在這方面香港並非沒有條件和資源，關鍵在於港府有沒有善用而已。況且內地旅客來港，許多都不再滿足於單純的「吃、買、玩」，反而愈來愈傾向文化深度遊。港府亦應該積極跟其他大灣區城市協作，發展「多站式旅遊」，透過自身航空和鐵路交通優勢，爭取成為大灣區旅遊的交通樞紐。