垃圾徵費明年4月實施　調查指9成物管未與業主等談妥細節

本港明年4月1日起實施垃圾收費，物業管理監管局(下稱物監局)日前發表網誌「物管非常事」，稱上月至本月向全港持牌物管公司發問卷，收到逾2成公司回覆，顯示僅5%至11%公司表示已完成環保署首階段建議，完成次階段的公司則佔6%至7%。就處理違規垃圾處理安排、費用及攤分等與服務對象達成共識，物監局指僅餘3個月時間，時間趕急。

截至上月本港有759間物業管理公司，這批公司在超過5800個不同類型物業、逾66萬個單位提供服務，包括住宅、工商業樓宇、食肆、酒店、商場及街市。物監局早前向物業管理界派問卷，獲23%持牌物管公司回覆，結果顯示89%至97%受訪公司稱正進行環保署建議的首兩階段準備工作，僅5%至11%表示已完成環保署首階段建議，完成次階段的公司則佔6%至7%。

首階段準備工作包括與業主組織、清潔承辦商等持份者商討執行細節並達成共識，例如討論垃圾收費模式、檢討公用地方廢屑箱數量及位置、違規垃圾處理安排等；次階段即協助前線員工及業戶做好準備，包括制訂守則指引、向業戶做好宣傳教育等。

次階段方面為前線物管員工制訂守則指引及提供培訓，調查顯示只有則6%至7%公司完成。有5%受訪公司完成向業戶宣傳教育，包括解釋垃圾收費模式、垃圾收集/處理流程和安排，以及處理大型、違規、公用地方指定袋所涉費用等。調查歸納受訪公司意見，包括期望環保署積極跟進物管公司就違例的舉報、加強回收配套設施等。

物監局主席黃江天關注，現僅餘3個月就要推行垃圾徵費，物管公司未必能準備妥當，例如較小規模物管公司和三無大廈最令人擔心。他稱已向環保署提交調查結果，冀助當局「對症下藥」，疏導障礙，料有6個月適應期，不會有太大混亂。業界及市民準備不足，主因資訊不清，如市民未完全知道屆時可到哪裏買指定袋。

黃在網誌又引述受訪物管公司指，盼環保署向全港所有樓宇住戶免費派指定袋，而不限於公屋、村屋及三無大廈，以免引起「不患寡而患不均」爭議。他稱同意業界看法，認為每名市民享有權利及履行義務應要對等。