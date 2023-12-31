疫後經濟未復甦　政府預告明年盛事多　冀吸更多旅客訪港

疫後經濟未復甦，政府推夜經濟卻未能挽留市民減少北上消費。財金官員回顧過去一年香港經濟發展，同時預告明年會有多項盛事活動舉辦，這些活動凸顯香港中西文化薈萃和多元包容的文化特色，並會注入新元素、新體驗，讓海內外朋友更樂意一來再來。

財金官員今日(31日)發表網誌，指明年多項盛事包括3月Art Basel會全面恢復至疫情前規模，超過240家、來自40個國家地區的藝廊參與；而一系列大型國際金融活動未來1年亦會陸續舉行，包括在11月再舉辦金融科技周及國際金融領袖投資峰會，而財金官員亦將於下月到瑞士參加「達沃斯世界經濟論壇」，介紹香港的新優勢。

回望2023年，財金官員指香港踏上全面復常之路，同時面對不少挑戰，包括地緣政局緊張加劇、息口持續在較高水平、市民和旅客的消費模式改變等，對本港的商品出口、經濟復甦，以至資產市場表現帶來一定壓力，該官員相信先前努力所播下的種子，會在明年以及往後的日子，帶來更為顯著的收成。

財金官員強調要不斷探索新方案和新路徑，同時保持好奇心和虛心開放的態度，不斷學習和勇於革新，靈活應變和開創新局面。他又提及昨日(30日)到訪「廟街夜繽紛」活動，遇到不少內地及歐美的旅客，有旅客指知道廟街是香港的特色而慕名而來，有不少夜市小吃檔口，讓他們喜出望外。

在大除夕，財金官員在年結影片指過去1年有不少機遇，同時存在不少挑戰，但經驗告知挑戰越大機遇更大，期望大家把握時機抓緊機遇，為香港未來發展開創新篇章，同心合力堅定前行，1年好過1年。