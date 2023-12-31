國泰除夕取消16個航班　東京悉尼及上海返港要注意

港人長假期除北上，亦有不少選擇外遊，惟需注意往返航班狀況。國泰航空由於人手問題，連日假期暫需取消55個航班。根據機場管理局的航班資料顯示，在今日(12月31日)除夕有16個航班取消，其中10個回港航班出發地包括東京(成田)、悉尼及上海等；離港班次則佔6個，目的地包括北京、首爾等。

抵港航班：

起飛時間/航空公司/出發地/現況

0425/國泰航空/悉尼/取消

0520/國泰航空/新加坡/取消

0615/國泰航空/德里/取消

0910/國泰航空/德里/取消

1115/國泰航空/北京(首都)/取消

1125/國泰航空/上海(浦東)/取消

1500/國泰航空/東京(成田)/取消

1530/國泰航空/曼谷/取消

1710/國泰航空/悉尼/取消

2035/國泰航空/北京(首都)/取消

離港航班：

起飛時間/航空公司/目的地/現況

0830/國泰航空/曼谷/取消

1200/國泰航空/北京(首都)/取消

1505/國泰航空/新加坡/取消

1640/國泰航空/首爾(仁川)/取消

1905/國泰航空/墨爾本/取消

1920/國泰航空/上海(浦東)/取消