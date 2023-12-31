電子系統頻故障　政府：兩周前有部門被拒新系統出台

香港要發展為國際創科中心，但政府的電子系統卻屢生事故。政府今日（31日）指大部分的事故都涉及技術故障，或與工作流程有關，當局已向相關部門提供技術支援，並提出了建議，重申現時推出電子系統時要有「底線思維」，而資訊科技總監辦公室已落實嚴格把關，早在兩周前有部門因新電子服務系統無經最嚴格的壓力測試，而被資科辦拒絕系統出台。

近月政府多個系統出錯，例如康體通。創新科技及工業局局長孫東解釋，是因為近年本港加快推進數字政府建設，推出很多電子服務的措施；過往政府部門推出電子系統時亦有進行測試，但只從基礎層面考慮，測試系統的負荷可否超過原有約數十倍就足夠。但他認為現時推出電子系統時要有「底線思維」，要加大測試力度，測試系統到甚麼情況就不能運作。

孫東強調即使政府各部門雖然在推出電子服務時受阻，但仍會鼓勵部門繼續推出電子服務，指「甚麼都不做就甚麼事情都沒有，做事就一定會出問題」，重申要「做好功課」，不要辜負市民對政府的期望。 至於區議會的電子選民登記冊出現故障，他指政府會等待調查委員會的報告。

他又提到上月政府資訊科技總監辦公室已就電子系統發出清晰的指引，在重大電子服務平台出台時，要有資科辦認可的獨立第三方進行壓力測試，確保減少系統對市民的困擾，為確保有關指引現時嚴格執行，資科辦兩周前剛拒絕一個電子服務系統出台，原因是沒有經過最嚴格的壓力測試，強調資科辦未來會更嚴厲把關，而今屆政府將建立的「數字政策辦公室」，合併原有的資科辦和「效率促進辦公室」，新辦公室除了制定數字政策外，亦要統籌和加強領導職能，推動數字科技落地，優化政府服務。