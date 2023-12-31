政府青年儀表板出爐　港5年流失20萬青年勞動人口

政府去年底發表青年藍圖，相隔1年，民政及青年事務局今日（31日）才公布藍圖中提出用作統計青年人數據的「青年儀表板」。據政府統計所得，青年勞動人口在短短5年間急跌20萬人，而且與父母同住的青年數字愈來愈高，已婚青年卻愈來愈少，女性生育年齡中位數亦有增加。

儀表板指出，在2018年青年勞動人口有約152萬人，佔全港勞動人口41.4%，到2022年就跌至只有約132萬人，佔全港勞動人口38.2%。不過雖然青年勞動人口大減，但青年失業情況卻未有太大改善，2022年青年失業率為5.5%；近年，年齡介乎25歲至39歲的青年，與父母同住的比例愈來愈高，在2018年與父母同住的青年只佔整體青年的44.2%，但在2022年卻增加至48.3%。已婚青年數目則愈來愈少，在2018年已婚青年數目佔全數的47.3%，到2022年就下降至只有41.5%，反映愈來愈少青年人結婚，而女性首次生育年齡中位數就在由2018年31.8歲增至32.7歲。

另外，在2022年青年最多青年人從事的行業為「公共行政、社會及個人服務」，其次則為「金融、保險、地產、專業及商用服務」，最後則為「零售、住宿及膳食服務」。當中學歷中學或以下的青年人收入中位數為1.6萬港元，而學歷達專上教育收入則為約2.4萬港元。