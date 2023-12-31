史上最勁除夕煙花今晚盛放　維港10大觀賞熱點勢逼爆

期待已久、歷來最大規模的除夕煙花盛會，終於在數小時後上演！堪稱面積最大、歷時最長的煙花將閃亮中環至北角一帶的維多利亞港海面，尖沙咀、中環一帶維港海濱勢將「逼爆」。主辦的旅遊發展局推薦10大觀賞熱點，包括灣仔、北角海濱，乃至觀塘海濱等。要欣賞璀璨奪目的煙花或許要提前出門「霸靚位」，而各區將從今日(12月31日)傍晚6時開始分階段實施封路措施，當局建議使用公共交通工具前往觀賞地點。

以「新年新傳奇」為主題的除夕煙花音樂匯演全長達12分鐘，中環至北角一帶的觀眾均欣賞到。整個匯演分5個部分，以四季變幻為靈感，展現冬、春、夏、秋，欣賞萬物周而復始的景象。率先呈現的序曲「節慶冬日」，以充滿聖誕氣氛的紅、綠色為主調延續冬日節慶氛圍；繼而踏進春日的「春機盎然」， 以紅、黃、綠色為主調的煙花帶出春天嫩芽花開的景象，展現春回大地，萬物顯生機。

春日過後便是「繽紛盛夏」，由七彩煙花組成多個象徵大海、活力和熱情的「沙灘球」圖案，而接着的秋日的「金秋賞楓」，整個維港被鋪滿金色煙花，有如秋天楓葉飄散，既壯麗且夢幻。最終章則以冬季作結，形態多元的煙花迎來匯演高潮，顯現生命不斷循環，充滿無限可能，寓意香港定能譜寫新傳奇。而在煙花匯演前夕，3座港島區地標建築樓頂會先於除夕晚11時後，每15分鐘發放四色「許願流星」煙火，象徵甜蜜、健康、常樂和富足，市民、旅客可即時許下新一年的願望。

旅發局在維港兩岸設有多個觀賞位置，包括香港島的中環海濱、灣仔金紫荊廣場、灣仔HarbourChill海濱休閒站及北角東岸公園主題區；九龍一邊則有尖沙咀沿海一帶，包括香港文化中心外及尖沙咀海濱花園、星光大道，乃至西九文化區、觀塘、茶果嶺海濱花園及啟德空中花園，大部分地方均配備音響設備播放現場音樂，聽到著名音樂製作人趙增熹先生為匯演特別編寫的動人樂章。

執法部門表示，西九龍區於今晚6時起分階段封路，其中尖沙咀博物館道、廣東道、彌敦道、漆咸道南、梳士巴利道和紅磡繞道一帶的路段，會先在傍晚6時起封路；天星碼頭一帶路段則會在晚上6時半封路；港島海旁一帶則在晚上7時起陸續封路包括金紫荊廣場等，當晚9時半開始，中環和東區會分階段封路，包括中環碼頭、添馬公園對出一帶道路、天后興發街等路段。今晚11時55分開始，灣仔謝斐道、駱克道、北角和富道、糖水道等道路亦相繼封閉。當局呼籲市民盡量使用公共交通工具，預留充足時間到達觀賞煙花地點。