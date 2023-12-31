議員指儀表板項目要與時並進　部門做好協調青年工作不再碎片化

政府今日（31日）趕在死線前推出的青年儀表板。有議員認為推出儀表板是重要一步，但往後數據必須及時更新儀表板公開項目亦要與時並進，部門間要做好協調，不再碎片化。有議員則認為當局在開放青年數據「既需要重量也要重質」，除要開放更多數據，亦需要更多有針對性及深入的數據，建議政府將來透過意見調查、聚焦小組等方式，了解青年對於看法。

議員梁熙指因為年青人關注點變化快而多，所以儀表板公開項目亦要與時並進。他又認為過住青年政策散落多個部門，期望要有做好政府部門間，以及其他青年團體的協調，加上儀表板數據的支持，使青年工作不再碎片化。

另一議員林琳則認為部分部門的統計數據並非按年定期發布，或者調查頻率需時較長，當局在開放青年數據「既需要重量也要重質」，建議除了要開放更多數據，亦需要更多有針對性及深入的數據，建議民政及青年事務局向相關部門反映使用者的需求，增加調查頻率，使數據更確切反映青年發展情況，同時透過不同的方式，如意見調查、聚焦小組等方式，了解青年對於短期未來在社會、經濟、文化等政策範疇上的看法，以協助當局制訂更適切的政策，並讓其他社會團體推出更符合青年所需的活動。