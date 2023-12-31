蘭桂坊人流愈夜愈多　惟仍較往年遜色　旅客稱氣氛較上海差

除了在維港兩岸觀賞煙花賀新年，中環蘭桂坊亦是男男女女消遣倒數的熱點。現場愈夜愈多人，尤其踏入9時半，現場人流明顯增加，但街邊酒吧食肆仍有吉位，亦未見實施人流管制。有家長指特意帶小朋友前來感受節日氣氛；亦有內地人慕名到「人間妖域」朝聖，但指氣氛未算熱烈，而且「較上海差」，正考慮「轉場」。

東網記者今日(31日)傍晚到蘭桂坊視察，發現現場的人流頗多，「潮水式地」間中會逼滿人，但未至於「身貼身」，兩旁的酒吧大部分戶外位置仍有空櫈，難言爆滿，或許大部份人正在維港兩岸，等待除夕煙花。而在內街的情況更冷清，酒吧推銷員均主動招客，介紹最新除夕特飲。

李氏夫婦表示，剛剛食飽晚飯，便帶未曾到過蘭桂坊的子女前來「見識一下」兼作除夕倒數，指現場氣氛不錯，玩得很開心。至於新年願望，他們希望小朋友健康成長，學業進步。被問到港府施政的表現，兩人只以笑回應，未有言及對政府來年有甚麼期望。

另一巿民蔡先生表示，今年蘭桂坊氣氛與早年比較「差很多」，有店舖已倒閉，相信與港人移民潮嚴重有關，形容本地人「走得七七八八」。但他指難得除夕夜，故會多消費「飲幾支靚酒」，希望帶動香港經濟。

除了本地人，「人間妖域」亦吸引內地旅客潮聖，來自上海的周小姐及李小姐指，蘭桂坊氣氛一般不及上海，但仍要視乎倒數後、較夜時分的情況，若氣氛仍不太熱烈便提早離開。由深圳來港的郭小姐及楊小姐則指，過往已知道蘭桂坊十分出名，特意來見識，指現場氣氛和深圳比較各有特色。兩人均希望事業順利，來年能成功找到好工作。

蘭桂坊協會表示，大部分酒吧預訂近乎爆滿，與去年相若，當中30%至40%是旅客，當中內地人佔約70%，又指他們普遍在消費時較鬆手，不介意飲多兩杯、吃好點。警方在入夜後，開始實施單向人流管制。