除夕夜多條港鐵線通宵行車　巴士及小巴加強服務

多項公共交通服務延長服務時間，以應對跨年煙花匯演及倒數後的人潮，包括多條港鐵線通宵行車，巴士、小巴及電車延長服務時間等。運輸署呼籲市民盡量使用公共交通服務，避免交通擠塞及不必要的延誤。

港鐵方面，港島線、荃灣線、觀塘線、將軍澳線（北角至寶琳段及調景嶺至康城段）、南港島線、東涌線、東鐵線（金鐘至上水段）、屯馬線通宵服務；輕鐵路線505、507、610、614P、615P、706、751通宵服務；迪士尼線及港鐵巴士506、K51、K54延長服務時間。

巴士方面，九巴N64P、城巴4S、18R、38S、過海巴士967N於元旦凌晨提供特別服務；多條巴士路線（包括19條九巴、3條城巴路線）會加強服務或延長服務時間。

九龍、新界區共8條專線小巴路線延長服務時間，電車亦免費乘搭，服務時間延長至元旦凌晨1時，並會因應乘客需求情況加強服務。

另外，中環至半山自動扶手電梯將延長服務至元旦凌晨3時，而天星小輪、新渡輪、港九小輪、愉景灣航運、珀麗灣客運於10時30分起陸續調整及暫停部分航班服務，以配合煙花匯演。

運輸署表示，署方及執法部門會密切留意交通情況，並會在有需要時採取適當措施，執法部門亦將視乎各區當時人潮及交通情況，調整有關交通安排，呼籲市民留意電台、電視台或「香港出行易」發放的最新交通消息。