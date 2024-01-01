歷來最大規模除夕煙花匯演　48萬人夾岸觀賞

經歷股樓雙殺、經濟低迷、詐騙處處「難捱」的2023年，有近48萬人放下憂愁，與親朋好友到維港兩岸觀賞歷來最大規模的除夕煙花音樂匯演，迎接2024年！煙花音樂匯演以「新年新傳奇」為題，由北京奧運開幕及閉幕式煙火項目主管及煙火運營總監劉琳親自設計，以四季變幻為靈感，與觀眾一同走過冬、春、夏、秋，欣賞萬物周而復始的景象。從以紅綠色為主的節慶冬日、春暖花開的春天、活力無限的盛夏，到漫天金黃的深秋，最後再遇冬季，迎接萬象更新。四季更迭，萬物生生不息，表現出無限生命力和創造力，成就一個又一個傳奇。

匯演前夕，3座港島區地標建築樓頂於除夕晚11時後，每隔15分鐘發放四色「許願流星」煙火，象徵甜蜜、健康、常樂和富足，供觀眾即時許願。在接近午夜時分，隨着合拍的倒數聲「5、4、3、2、1」，海上躉船紛紛傳出陣陣炮聲，伴隨「Happy New Year」的歡呼聲，七彩繽紛的煙花迅即在中環至北角一帶的夜空中綻放，會展外牆亦顯示出「2024」的字樣及祝福語，襯托着現場的歡呼聲，為新一年揭開序幕。

5艘躉船及16艘浮船率先發放的紅、綠色球形煙花，延續冬日聖誕氣氛，其後現紅、黃、綠色花形煙花，展現春回大地，萬物顯生機。春日過後，維港便出現七彩煙花組成多個象徵大海、活力和熱情的「沙灘球」圖案，充滿繽紛盛夏之感。緊接的秋日的金光煙花，有如秋天楓葉飄散。至匯演最後數分鐘，心形、笑臉煙花等圖案的煙花在夜空中交錯轉變，充滿無限可能，令人目不暇給，為整個晚上寫下完美的句號。