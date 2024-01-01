假難民南亞兵團未解決　議員促2024年堵漏洞加快遣返

踏入新一年，假難民及南亞兵團的治安毒瘤仍擾民禍港，當局12個年度已耗費110億港元公帑養假難民，目前本港超過14,000名免遣返聲請者，不少人作奸犯科擾治安或淪為黑工搶飯碗。有議員指現已積存逾7,000宗司法覆核個案，加上近期南亞非法入境者數字激增，促政府2024年設法徹底解決問題。律政司應研究是否可以對非法入境者即捕即解？是否容許他們提出司法覆核？據了解，入境處已加強堵截及遣返假難民，奈何司法機關仍存在漏洞，被人濫用機制提出免遣返聲請，政府需加快遣返，並設中心扣留他們，減少犯案機會。

入境處的最新數字顯示，截止去年11月，被截獲的非法入境者人數達1,541人，其中越南、孟加拉、巴基斯坦及印度分別有356、466、307及68人，而同期接獲的免遣返聲請數字為1,727人。截至去年10月，在免遣返聲請不獲確立者中，有14,694名申請人基於不同理由仍在港逗留，超過一半等待法庭審理，另外有2,670人等待國家通知返回原居地的資格。港府為免遣返聲請者每名成人提供每月1,500港元的租金援助和約1,800港元的其他基本人道援助，當局指新一個年度涉及該等聲請人的公帑開支是約14億港元。

滯港的免遣返聲請者中，包括448人的聲請尚待入境處審核、1,477人就入境處的決定提出上訴並尚待酷刑聲請上訴委員會作出決定、7,755人被入境處或上訴委員會拒絕其聲請或上訴後，向高等法院原訟法庭提出司法覆核或正進行其他訴訟程序，以及1,600名聲請被拒者在囚、還押候審、等候檢控或調查程序或棄保潛逃等其他原因留港，而餘下3,350人正被安排遣送離港。

假難民留港期間犯案不絕，包括去年10月假難民被揭勾結詐騙集團，以現金6折收購發放予假難民的「電子食物卡」，再以7折轉售以該卡所購買的食品予附近藥房，6人涉嫌「串謀詐騙」及「處理贓物罪」被捕，包括2名印度裔假難民。此外，十多年前以旅客身份逾期留港並打算申請免遣返聲請續留港的西非男子，因強姦妻子友人於2016年在高院被陪審團裁定強姦罪成，重囚10年，刑滿出獄後，入稟高院申請人身保護令後又上訴，輾轉至上月底頒下判詞下令該西非漢須支付30萬港元訟費。

議員葛珮帆昨(31日)表示，近期非法入境者數字激增，非華裔的非法入境者偷渡來港後，這些假難民一般會提出免遣返聲請在港逗留，之後無限拖延，在港參與各種非法勾當，打黑工、販毒、搶劫、毆鬥、強姦為非作歹，引起的治安及各種問題已經困擾了香港10多年，人神共憤！2012年終審法院基於人道精神所作的裁決，在過去11年來被極度濫用，導致更多假難民湧港，多年來已耗用過百億納稅人的血汗錢，新一個年度亦預計再耗用14億港元，即每個月超過1億港元！

這批假難民申請被拒便上訴，上訴被拒便再申請司法覆核，現在已積存7,000多宗司法覆核個案，他們的目的就是拖得幾耐就幾耐，在港從事各種非法活動「搵快錢」！現在仍有逾千人留港，究竟要拖到甚麼時候？市民真的忍無可忍。葛珮帆促請政府2024年想方設法徹底解決問題。律政司應該研究，是否可以對非法入境者即捕即解？是否一定要容許這些非法入境者提出司法覆核？是否有其他方法可以徹底解決濫用免遣返聲請的假難民問題？