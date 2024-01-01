部分新任區議員承接泛民議辦　房署未出指引難定租用地點

《區議員履職監察制度指引》規定，區議員上任3個月內需成立最少一個地區辦事處，新當選的區議員將於今日(1日)早上宣誓，但有人指議辦地址未有最後決定，也有人選擇過去泛民主派區議員租用的議辦，亦有指由於房署尚未公布最新的租用指引、擔憂租金上升，故難以確認租用安排。

新一屆沙田區議會委任議員龐愛蘭曾為2015年該區直選議員，並曾租用火炭銀禧薈7樓某單位作為辦事處，但她於2019年競逐連任失敗後，舖位遭其他商戶承租，因此決定租用位於隔壁、上任民主黨沙田區區議員周曉嵐的議辦舖位。

事實上，大部分區議員均會選擇房署會轄下屋邨的非住宅單位作為議辦，但有新任區議員指房署仍未有租用指引出爐，而現時各個位置仍需待房署重新規劃，即使本身在該區有聯絡處，也要等房署決定是否可以提供給區議員，同時要在同區直選議員之間抽籤，他又指部分位置租金高達7,000港元，且經過新一輪估價後可能會再上升，在資源緊絀、選區變大的情況下難以負擔，加上根據現時條例，現有租戶可延長臨時租約2個月，因此未必可以盡快租用。

另一新任沙田區議會委任議員林松茵表示，有意申請大圍顯徑邨顯佑樓的位置作為議辦，該處過去亦曾是其議辦，但在2019年由擊敗她的獨立民主派人士、上任沙田區區議員陳運通接手，今次為重新承接。陳運通已赴英國。林亦曾嘗試查詢房署相關租賃資訊，但仍未有相關細則，指區議員往往選擇屋邨辦事處，因此不論泛民或建制，「一係呢個租，一係嗰個租」。

2021年泛民區議員爆發辭職潮，導致多個屋邨辦事處空置，有部分由立法會議員承租，有新任區議員指同黨派的情況下，或會以立法會議員承租的位置作為區議員辦事處，新任中西區區議會直選議員施永泰表示，該黨立法會議員陳學鋒承接了觀龍樓辦事處，由於改名需要重新招標，因此或會以加名、合辦的形式，讓新任區議員得以使用該辦事處，他又指由於中區沒有公共屋邨的辦事處位置，因此需要租用私人舖位，指對與其他黨派和獨立人士合辦持開放態度。同一政黨的新任沙田區區議會直選議員朱煥釗表示，將會或將使用同黨派立法會議員李世榮位於欣安邨的辦事處作為區議員辦事處。