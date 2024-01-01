5大增鈣要訣　防骨質疏鬆

鈣是人體不可缺少的礦物質之一，與其他礦物質不同，鈣質主要透過膳食攝取。根據「中國居民膳食指南」的建議，成年人每天應從膳食中攝取800毫克的鈣質。超過90%的鈣質用作組成及鞏固骨骼及牙齒，餘下的功能包括神經傳遞、肌肉收縮及血液凝結等。當鈣質攝取不足時，身體會自動從骨骼這個「鈣質倉庫」的中取出鈣質，以維持血液中鈣離子的濃度。長遠而言會減低骨質密度，增加患上骨質疏鬆的風險。

基督教聯合那打素社康服務指出，「豬骨湯補鈣」、「 豬腳、雞腳可補腳骨」，統統是坊間最流行的說法。由於鈣並不能溶於水，即使骨頭經長時間烹調亦不會釋出鈣質。另一方面，豬骨、豬腳、雞腳等逾一成屬脂肪（其餘是水分及蛋白質），故老火豬骨湯的鈣質含量十分有限。

食物安全中心在2014年發表《香港首個總膳食研究：礦物質》，研究指香港成年市民每日從膳食中攝入鈣質為430毫克，僅僅是建議量的一半。然而，若配搭得宜，做到鈣質攝取達標並不難。

機構提出5大增鈣要訣，包括市民每日一杯加鈣牛奶，一杯加鈣脫脂奶（約250毫升）鈣含量約275至400毫克，而對於素食者或乳糖不耐症人士，以一杯加鈣豆奶取代亦是上佳的選擇。選擇深葉蔬菜，包括西蘭花、菠菜、菜心、芥蘭等皆藴含豐富鈣質。可食用鮮製豆腐，半磚硬豆腐（約160克）鈣質含量為320毫克。將骨一併進食，例如沙甸魚、白飯魚等，鈣質含量極高；以及多將果仁入饌，包括杏仁、榛子、巴西果仁等，及種子類食物，例如芝麻等都是鈣質的來源。