東方日報A1：扶貧政策又捧蛋　劏房童冇餐飽飯

在剛剛過去的2023年，港府全面撤銷防疫，本港亦與世界恢復通關，但經濟未見預期反彈，貧富懸殊更加惡化，基層兒童冇餐飽飯。有組織昨日發表報告，為過去一年當局施政評分，發現10項政策中有9項表現不合格，當中更有4項「捧蛋」，包括扶貧政策失敗導致貧富懸殊、中港家庭團聚難，以及新移民遭受白眼等。組織稱港府在滅貧指標、家庭團聚等多項政策無進展，扶貧政策力度不足，促請當局制訂全面扶貧政策、創造10萬個適合基層的就業機會，以及推行包括向貧困學生提供免費膳食等補救措施，協助兒童脫貧。

香港社區組織協會和兒童權利關注會昨日發表「民間兒童權利專員報告」，指出本港「貧富懸殊」和「貧者愈貧」問題愈來愈嚴重，最高收入組群人均住戶收入在去年第一季高達5.4萬元，同期最低人均住戶收入只有1,600元。報告引用政府統計處資料，前年全港逾22萬兒童生活在住戶入息中位數一半以下的貧窮家庭，兒童貧窮比率高達23.8%，即約每4名兒童中有一人身處貧窮境況。

報告又指，近年本港經濟不景，基層勞工多處於低收入及就業不足境況，逾5萬兒童要依靠綜援維生，但港府分別於1999年削減綜援標準金額10%至20%，再於2003年再削減標準金額11.1%，以及各項特別津貼，損害貧窮家庭兒童身心發展，而綜援金額亦遠低貧窮線，出現兒童拾紙皮報紙幫補生計現象。

去年，港府除了提出簡約公屋及改善一些福利措施外，在處理貧窮、貧富差距、醫療及社會福利等其他兒童關注社會議題上未見具體成效。報告列出10大兒童關注社會議題，並邀請兒童為當局於相關議題的表現評分，以10分為滿分計算，只有涉及房屋政策的議題錄得5分，勉強合格；但同時有4項議題獲評零分，包括貧富懸殊嚴重，跨代貧窮問題未解決；港童不能申請內地媽媽來港團聚；新移民學童及家庭面對歧視，以及未設立兒童專員及兒童權利委員會，無就聯合國兒童權利公約進行本地立法等 。

貧富懸殊方面，報告指雖然當局重組扶貧委員會，亦推出多項扶貧措施，包括進行第二屆「共創明Teen計劃」，冀藉改善貧窮兒童的閱歷來助其將來脫貧。但報告批評該計劃受惠人數極少，僅服務共4,000名來自弱勢社群家庭的中一至中三學生，但相對全港20多萬貧窮兒童而言屬杯水車薪。另外，去年港府向18歲或以上香港居民發放5,000元電子消費券，但未有包括兒童。報告指，港府推行非恒常措施處理貧窮問題，政策介入力度不足，不單止「共創明Teen計劃」受惠人數極為有限，兒童亦不獲發兒童消費券，更沒有研究推行「負稅率」以加強扶助在職貧窮家庭，在扶貧上未有太大進展。

其餘3項零分議題中，兩項涉及新移民問題。根據社協進行的《2021年內地來港定居人士受歧視情況研究報告》，發現32.3%受訪者稱曾經因新移民身份直接受歧視，35.8%受訪者表示曾經因家人是新移民而受歧視。

社協向當局提出12項改善建議，包括徹底解決貧窮問題，例如向中小學貧困學生提供免費早餐或午餐，從實際層面協助基層脫貧。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：