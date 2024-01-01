情緒通3日接過千致電　4宗高危須即時跟進

「情緒通」熱線24小時接聽有需要市民的求助，以提供即時支援及轉介。

港人精神壓力大，上周三(12月27日)正式推出的情緒通「18111」熱線，24小時一站式支援情緒受困擾人士。截至上月29日，熱線已收到1017個來電，當中有4宗屬高危個案，須即時跟進；另有21宗個案須轉介到社署、醫管局，或非政府機構等繼續跟進。營運機構利民會今日(1月1日)表示，來電主要涉及身體健康問題、精神病困擾、家庭關係，以及工作壓力等範疇；當中有人長期受精神困擾，亦有來電者稱「身邊有人」需要服務，涵蓋不同年齡層人士。

情緒通熱線營運機構負責人、利民會總幹事馮祥添指，現時「18111」接線員接獲來電後，會先以關心態度了解對方情況，並進行即時危機評估，獲得來電者同意後，個案會再轉介至相關機構。熱線中心將求助個案大致分為3級，當中最嚴重個案可能需要即時聯絡消防及執法部門等緊急部門；次一級個案則會做中、長線跟進，並轉介至社署；需求最低個案則轉介至其他非政府機構協助。

馮指，熱線中心在辦公時間內可直接轉駁電話予相關機構，非辦公時間則會填寫轉介表格，由相關機構盡快聯絡求助者。他指熱線中心內的接線員包括義工、社工及專業人員，均已受培訓，現場也有督導員及社工負責管理。他指部分來電者僅欲簡單了解熱線服務，傾談時間平均少於10分鐘；若需情緒支援個案，則多會談20至30分鐘。