第二期沙頭角開放計劃今展開　入禁區旅客感興奮

第二期沙頭角開放計劃今日（1日）起展開，除中英街以外的沙頭角禁區均會開放，每日最多可容許1,000名旅客。今早9時起有不少旅客陸續到達沙頭角，有旅客對進入沙頭角禁區感到興奮，稱早在半個月前已報名參加旅行團；亦有當地居民認為政府投入資源翻新社區，可吸引旅客帶動當地經濟，同時亦可讓市民更了解中英街等背後的故事。

沙頭角第二階段開放後，每日名額包括700名旅行團旅客及300名個人旅客，而個人旅客必需乘坐公共交通進入沙頭角，不得自行駕車進入。公眾可透過網上系統申請沙頭角旅遊禁區證，並須在到訪日期前最少3個工作天完成遞交，先到先得，費用全免；若參加旅行團則會由旅行社代辦。香港專業導遊總工會主席余莉華表示，相信第二期開放會受市民歡迎，認為目前每日1,000個旅客名額已經足夠。

導遊工會會員今日亦有組團到沙頭角參觀，他們指今次是先來熟習環境，方便日後帶團，未來可帶旅客來欣賞上世紀20至30年代建築；有旅客則對到訪沙頭角感興奮，期望能夠成功遠望中英街及參觀沙頭角墟各個新景點。而兼任沙頭角故事館館長的居民李先生表示，沙頭角位處靠近中英街，以往因封閉時間太長故令人感覺具神秘感，未來會由居民及導賞團帶領旅客，讓他們了解中英街等背後故事。