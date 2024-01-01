元旦盡歡醉醺醺　港鐵男子迷迷糊　車廂揸水一炮紅

新一年到來，元旦當然要狂歡一番，不過都要量力而為，以免因醉酒而當眾出醜。事緣今日(1月1日)網上流傳一片段，只見一名四眼男子脫下鞋襪，在港鐵一節車廂內拉下褲鏈，向座椅玻璃位置一洩如注，該片段更配以字幕道「新一年 水為財」，引來不少網民笑道「名流尿史」，更有謂「2024第一砲(炮)，紅緊！」

從網民在社交平台Instagram分享的限時動態片段顯示，該名佩戴眼鏡的男子頭戴黑色冷帽，上着淺灰外套，下穿深藍色的長褲。片段開初，四眼男已打着赤腳打開褲鏈，而腳邊則放有相信屬該男的一對波鞋及被包作一團的襪子，當時男子疑似醉酒並在搖拽的車廂中站立不穩，遂單手捉着扶手，另一手則掏出胯下「水喉」，為面前的港鐵座椅玻璃添上一股「腥臭的暖流」。

而片段則在男子認真地排洪一刻告終，令不少網友直言「又係啲飲屎水的垃圾，一夜成網紅，今期你最威」，亦有留言表示「唔飲得就唔好學人飲啦，垃圾」、「唔飲得就早啲返屋企訓(瞓)啦」，有人則稱「2024第一砲(炮)，紅緊！」、「佢飲大咗，真係名流尿史」。更有人品評男子胯下之物，諸如「芝士腸」、「有6隻手指」云云，引得網友一笑。