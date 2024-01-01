日本7.6級強烈地震　發最高級大海嘯警報　30港人處震央附近暫無恙

外遊注意！日本本州石川縣能登半島周一（1月1日）發生黎克特制7.6級地震，當局最初公布為7.4級，震感非常強烈。日本氣象廳發布最高等級的大海嘯警報，新潟、富山和石川縣料出現高達3至5米的海嘯，呼籲民眾避難。網民發布影像顯示，當地有海浪湧至，亦有道路開裂、房屋倒塌甚至引發火警。截至周一下午5時，地震造成至少兩人受傷。另外，東瀛遊回覆傳媒表示，目前約有30個旅行團在日本當地，惟發生地震的區域並非港人熱門旅遊地點，目前只有一團約30人在震央附近區域，所有團員現時安全，暫時無接獲團友求助。

石川縣周一下午4時許連續發生多次地震，最早在4時6分的5.7級，並於4時10分發生7.6級地震，之後再發生多次強烈餘震，震源深度均屬淺層。石川縣能登地區錄得震度最高達到7級，新潟縣、富山縣、福井縣、岐阜縣多地亦錄得震度5，大阪府震度達4，東京都震度為3。氣象廳向能登地區發布大海嘯警報，向附近海岸發布次一級的海嘯警報，至於面向日本海的其他區域，則發布較輕微的海嘯注意警報。

東海道新幹線宣布，來往東京至小田原站、以及豐橋至新神戶站路段暫停運行直至確認安全。東日本鐵路公司（JR東日本）也宣布，東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線已暫停運行。受地震影響地區有多座核電站，內閣官房長官林芳正下午5時召開緊急新聞記者會，確認核電站目前沒有異常。石川縣和新潟縣合共約3.6萬戶居民停電，新潟縣消防部門報告，五泉市一名29歲男子撞到家中掉落家具，頭部輕傷，糸魚川市一名89歲老婦疏散時摔倒，頭部受傷。

南韓氣象廳預計，該國東岸可能出現30厘米高海嘯。中國自然資源部海嘯預警中心根據初步地震參數判斷，日本今次地震可能會在震源周圍引發局部地區海嘯，但不會對中國沿岸造成影響。該中心將繼續跟蹤分析地震和海嘯監測數據，並及時發布消息。