九巴月票推學生「買二送一」　平均每日15蚊搭10程

九巴為學生推出月票「買二送一」，新一期優惠於今日(1月1日)推出，合資格人士只要連續購買3張九巴月票，並於登記期內登記優惠及啟動首張九巴月票，即可獲回贈等同1張九巴月票票價的八達通增值額，即是以兩張月票價錢享用90日，每日搭10程九巴及龍運巴士的福利，平均每日只需約15港元。

持有「學生身分」個人八達通的「club1933」會員，於今日起至3月31日期間，購買並啟動首張九巴月票，以及成功登記優惠後，再連續購買2張九巴月票，可於第3張九巴月票生效日後10個工作天至30日內，經由八達通App或於八達通服務站領取八達通增值額，相等於買完2張月票就送1張的優惠。月票票價如有更改，合資格參加者可獲取的八達通增值額則以參加者購買3張九巴月票的票價中較高者為準。

九巴月票劃一每張800港元，計及學生「買二送一」優惠連同領取政府公共交通費用補貼，每日只需約15港元，即可於30日內每日10程，乘搭全港逾450條九巴及龍運路線及兩程B1線往返落馬洲支線管制站 (K12、K14、K17、K18、九巴P960及P968線、龍運「A」及「NA」線除外)，以靈活的乘車方案到達目的地。九巴月票持有人可以27折優惠乘搭九巴P960及P968線、龍運「A」及「NA」線，往返港島、機場及港珠澳大橋香港口岸。